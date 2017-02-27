Боевики уничтожают позиции "шахта Бутовка", в ход идут танки и минометы – спикер штаба АТО

Об этом заявил пресс-секретарь штаба АТО Леонид Матюхин в эфире радио «Свобода».

По его словам, боевики используют танки и минометы.

«Упала символическая постройка шахты – это место, где лифт должен опускать шахтеров. Там стоял наш флаг и это, наверное, очень нервировало боевиков. Они вели огонь из танка и сейчас эта опора упала. Из наших ребят никто не пострадал. Флаг тоже не поврежден. Ребята сказали, что этот флаг они установят в Донецке», – отметил Матюхин.

В последнее время районы Авдеевки, Песков, шахты «Бутовка» и Каменки, на Донецком направлении, подвергаются массированным обстрелам.

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В ночь на 24 февраля в результате обстрелов остановила работу Донецкая фильтровальная станция. В результате повреждений на станции Авдеевка осталась без централизованного водоснабжения. Поздно вечером 24 февраля из-за обстрелов произошло повреждение высоковольтной линии неподалёку от Авдеевки. Это привело к прекращению электроснабжения города и Авдеевского коксохимического завода.