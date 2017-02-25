В зоне АТО ранены двое украинских военных, один травмирован - штаб

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на своей странице в Facebook.

На Мариупольском направлении из минометов калибра 120 миллиметра оккупанты обстреливали Лебединское, а из гранатометов и стрелкового оружия – Павлополь, Чермалык, Широкино, Водяное, Гнутово.

Читайте такжеБоевики продолжают эскалацию ситуации в районе Авдеевки

На Донецком направлении вражеский танк обстреливал украинские позиции в районе Песков, шахты Бутовка и Каменки, а из минометов различных калибров террористы обстреливали Авдеевку, Зайцево, Луганское, Троицкое и шахту Бутовка. Из гранатометов и стрелкового оружия – Новгородское, Кирово и Зайцево.

На Луганском направлении из 120-миллиметровых минометов боевики обстреляли Троицкое.

Как сообщалось, в ночь на 24 февраля в результате обстрела произошло повреждение хлоропровода Донецкой фильтровальной станции. Работа станции была приостановлена. Авдеевка осталась без централизованного водоснабжения.

Кроме того, поздно вечером 24 февраля за обстрела вражеских произошло повреждение высоковольтной линии вблизи Авдеевки, что привело к прекращению электроснабжения города и Авдеевского коксохимического завода.