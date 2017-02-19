В Минобороны рассказали о новом обострении под Авдеевкой: вчера боевики выпустили там свыше 300 мин
Пророссийские боевики продолжают обстрелы украинских позиций по всей линии разграничения, ситуация под Авдеевкой опять обострилась.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил пресс-секретарь Министерства обороны Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник.
"Живую силу противника поддерживали минометы и танки российско-оккупационных войск. Боевые действия продолжались непрерывно 7 часов. По приблизительным подсчетам, вчера в районе Авдеевки противник выпустил более 300 мин и около 70 танковых снарядов... Под Авдеевкой ситуация демонстрирует тенденцию к обострению", - сказал он.
Мотузяник также добавил, что именно в результате попадания вражеских артиллерийских снарядов в линии электропередач вчера вечером Авдеевка снова была обесточена.
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Кроме того, по словам Мотузяника, всего за сутки по всей линии фронта боевики совершили 105 обстрелов, а бои ведутся на участках, где обычно было спокойно.
"На Мариупольском направлении эпицентром боевых действий вчера было Водяное. С утра боевики обстреливали из минометов, вечером - подключилась ствольная и реактивная артиллерия. Серия мощных вражеских артиллерийских и минометных обстрелов была в Красногоровке, Новогригоровке и Павлополе", - сказал он.
По словам представителя Минобороны, на Луганском направлении основные боевые действия продолжаются в Попаснянском районе, также боевики нарушили режим тишины в Станице Луганской.
Как сообщал УНИАН, за минувшие сутки в зоне АТО были ранены девять украинских военных, один пропал без вести.