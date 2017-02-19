В Минобороны рассказали о новом обострении под Авдеевкой: вчера боевики выпустили там свыше 300 мин

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил пресс-секретарь Министерства обороны Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник.

"Живую силу противника поддерживали минометы и танки российско-оккупационных войск. Боевые действия продолжались непрерывно 7 часов. По приблизительным подсчетам, вчера в районе Авдеевки противник выпустил более 300 мин и около 70 танковых снарядов... Под Авдеевкой ситуация демонстрирует тенденцию к обострению", - сказал он.

Мотузяник также добавил, что именно в результате попадания вражеских артиллерийских снарядов в линии электропередач вчера вечером Авдеевка снова была обесточена.

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Кроме того, по словам Мотузяника, всего за сутки по всей линии фронта боевики совершили 105 обстрелов, а бои ведутся на участках, где обычно было спокойно.

"На Мариупольском направлении эпицентром боевых действий вчера было Водяное. С утра боевики обстреливали из минометов, вечером - подключилась ствольная и реактивная артиллерия. Серия мощных вражеских артиллерийских и минометных обстрелов была в Красногоровке, Новогригоровке и Павлополе", - сказал он.

По словам представителя Минобороны, на Луганском направлении основные боевые действия продолжаются в Попаснянском районе, также боевики нарушили режим тишины в Станице Луганской.

Как сообщал УНИАН, за минувшие сутки в зоне АТО были ранены девять украинских военных, один пропал без вести.