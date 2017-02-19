Авдеевка остается без света и воды, теплоснабжение осуществляется в штатном режиме – ГСЧС

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

«18 февраля, предварительно в результате боевых действий произошло повреждение высоковольтной линии электропередачи 110 кВ «Макеевская 1 – АКХЗ № 2», вследствие чего прекращено электроснабжение в г. Авдеевка (около 22 тыс. населения)», - говорится в сообщении.

Также временно прекращено водоснабжение города.

Теплоснабжени города по состоянию на утро 19 февраля осуществляется в штатном режиме за счет Авдеевского коксохимического завода (температура воздуха в квартирах 20-25 градусов), информируют в ГСЧС.

Объекты социально-бытовой сферы, не имеющих собственных систем резервного электропитания, планируют обеспечить электроэнергией от 12 генераторов ГСЧС (40-110 кВ и 600 кВ).

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Сегодня, 19 февраля, планируют начать обследование линии электропередач относительно обнаружения порыва и проведения ремонтно-восстановительных работ, отмечается в сообщении.

Как сообщал УНИАН, вечером 18 февраля председатель Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский заявил об обесточивании Авдеевки.

«Около 20.00 в Авдеевке снова пропало электроснабжение. Как в самом городе, так и на коксохиме. Координационный центр с 20.00 перешел на усиленный режим работы. Готовятся электрогенераторы, чтобы обеспечить автономной электроэнергией жизненно важные объекты города», - отметил Жебривский.

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Ранее в этом месяце жители Авдеевки неделю жили без электроснабжения и воды.

Российские войска и контролируемые РФ боевики на Донбассе с 29 января по 5 февраля обстреливали Авдеевку, используя тяжелую артиллерию и системы «Град» и танки.

Лишь 5 февраля специалисты смогли отремонтировать ЛЭП. Электроснабжение города было восстановлено 6 февраля.