Авдеевка остается без света и воды, теплоснабжение осуществляется в штатном режиме – ГСЧС
Жители Авдеевки из-за обстрелов со стороны боевиков остаются без электроснабжения и воды.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.
«18 февраля, предварительно в результате боевых действий произошло повреждение высоковольтной линии электропередачи 110 кВ «Макеевская 1 – АКХЗ № 2», вследствие чего прекращено электроснабжение в г. Авдеевка (около 22 тыс. населения)», - говорится в сообщении.
Также временно прекращено водоснабжение города.
Теплоснабжени города по состоянию на утро 19 февраля осуществляется в штатном режиме за счет Авдеевского коксохимического завода (температура воздуха в квартирах 20-25 градусов), информируют в ГСЧС.
Объекты социально-бытовой сферы, не имеющих собственных систем резервного электропитания, планируют обеспечить электроэнергией от 12 генераторов ГСЧС (40-110 кВ и 600 кВ).
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Сегодня, 19 февраля, планируют начать обследование линии электропередач относительно обнаружения порыва и проведения ремонтно-восстановительных работ, отмечается в сообщении.
Как сообщал УНИАН, вечером 18 февраля председатель Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский заявил об обесточивании Авдеевки.
«Около 20.00 в Авдеевке снова пропало электроснабжение. Как в самом городе, так и на коксохиме. Координационный центр с 20.00 перешел на усиленный режим работы. Готовятся электрогенераторы, чтобы обеспечить автономной электроэнергией жизненно важные объекты города», - отметил Жебривский.
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Ранее в этом месяце жители Авдеевки неделю жили без электроснабжения и воды.
Российские войска и контролируемые РФ боевики на Донбассе с 29 января по 5 февраля обстреливали Авдеевку, используя тяжелую артиллерию и системы «Град» и танки.
Лишь 5 февраля специалисты смогли отремонтировать ЛЭП. Электроснабжение города было восстановлено 6 февраля.