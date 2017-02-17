Боевики пытаются скрыть дезертирство, завышая данные о численности наемников - разведка

Об этом сообщается на странице Главного управления разведки Министерства обороны Украины в Facebook.

«16 февраля представителями штаба 2 АК проверено наличие личного состава в соединениях и частях корпуса. Установлено, что в отдельных подразделениях 7 отдельной мотострелковой бригады численность т.н. “мертвых душ” составляет до 20% от штатной численности. Командиры подразделений бригады с целью избежания наказания и сокрытия случаев самовольного оставления военнослужащими места службы с оружием, докладывали об отсутствующих, как таких, которые выполняют боевые задачи на труднодоступных передовых позициях и связи с ними нет», - сказано в сообщении.

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При этом в управлении добавили, что по отчетным документам денежное обеспечение отсутствующим выплачивалось в течение нескольких последних месяцев.

Кроме того, по данным ГУР Минобороны, на временно оккупированных территориях наблюдается осложнение криминогенной обстановки.

«15 февраля э.г. арестовали четырех военнослужащих 7 отдельной мотострелковой бригады (Брянка) 2 АК (Луганск) ВС РФ, которые ограбили местную жительницу, нанесли ей телесные повреждения и пытались изнасиловать», - говорится в сообщении.