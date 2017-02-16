"Военторг" Путина спешит на Донбасс: Россия в феврале-марте отправит четыре "гумконвоя"
МЧС России спланировало отправку так называемых гумконвоев на Донбасс на весь 2017 год.
"Работа" спланирована на весь год, заявил замглавы российского ведомства Владимир Артамонов, передает РИА Новости.
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По его данным, две очередные колонны уже готовы — это 21 и 28 февраля. В России утверждают, что основное содержание этих колонн — "детское питание и медикаменты", часть грузов уже находится в Ростовской области.
"На март запланированы два "гуманитарных конвоя" – 16-го и 23-го числа", — сказал представитель МЧС РФ.
Артамонов рассказал, что всего МЧС России с 2014 года отправило 59 "гуманитарных колонн".
Справка УНИАН. РФ с августа 2014 года направляет в зону боевых действий на Донбасс так называемые «гуманитарные конвои». Таможенную и пограничную службы Украины не допускают к осмотру этих грузовиков. Украинская сторона заявляла о получении доказательств того, что в этих грузовиках среди ящиков с продуктами питания были оружие, боеприпасы и противотанковые гранаты.