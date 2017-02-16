"Военторг" Путина спешит на Донбасс: Россия в феврале-марте отправит четыре "гумконвоя"

"Работа" спланирована на весь год, заявил замглавы российского ведомства Владимир Артамонов, передает РИА Новости.

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По его данным, две очередные колонны уже готовы — это 21 и 28 февраля. В России утверждают, что основное содержание этих колонн — "детское питание и медикаменты", часть грузов уже находится в Ростовской области.

"На март запланированы два "гуманитарных конвоя" – 16-го и 23-го числа", — сказал представитель МЧС РФ.

Артамонов рассказал, что всего МЧС России с 2014 года отправило 59 "гуманитарных колонн".

Справка УНИАН. РФ с августа 2014 года направляет в зону боевых действий на Донбасс так называемые «гуманитарные конвои». Таможенную и пограничную службы Украины не допускают к осмотру этих грузовиков. Украинская сторона заявляла о получении доказательств того, что в этих грузовиках среди ящиков с продуктами питания были оружие, боеприпасы и противотанковые гранаты.