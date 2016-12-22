Количество грузовиков 59-го "гумконвоя" из РФ не соответствует заявленному - Госпогранслужба

Об этом на своей странице в Facebook написал помощник председателя Госпогранслужбы Украины - пресс-секретарь Олег Слободян.

Он отметил, что сегодня утром российская сторона в одностороннем порядке осуществила оформление 59-го «гуманитарного конвоя».

«В период с 5.45 до 7.00 через российские пункты пропуска «Донецк» и «Матвеев Курган» на въезд в Украину последовало две колонны т.н. «гумконвоя» в составе 46 автомобилей», - добавил Слободян.

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По его словам, поскольку перемещение «гумконвоя» происходило с грубым нарушением норм международного и отечественного законодательства и согласованных с Международным Комитетом Красного Креста модальностей, контроль украинской межведомственной группой осуществлялся только путем визуального наблюдения без выполнения контрольных функций. Представитель Госпогранслужбы добавил, что автомобили преимущественно «якобы везли продукты питания, медикаменты и подарки».

«Особенностью 59-го «гумконвоя» является то, что количество грузовиков не соответствует заявленной в предшествующей ноте МИД РФ. В частности, там говорилось о 40 автомобилях, на самом деле в Украину на временно неподконтрольный участок их въехало 46», - отметил Слободян.

Как сообщал УНИАН, по данным МЧС России, на оккупированную часть Донбасса сегодня направлен 59-й «гумконвой», в составе которого было более 40 автомобилей. В ведомстве утверждали, что основная масса «гуманитарного груза» - это продукты питания, медикаменты, новогодние подарки и предметы первой необходимости.

*** РФ с августа 2014 года направляет в зону боевых действий на Донбасс так называемые «гуманитарные конвои». Таможенную и пограничную службы Украины не допускают к осмотру этих грузовиков. Украинская сторона заявляла о получении доказательств того, что в этих грузовиках среди ящиков с продуктами питания были оружие, боеприпасы и противотанковые гранаты.

В МИД Украины неоднократно требовали от РФ прекратить нарушение суверенитета Украины под предлогом доставки так называемой «гуманитарной помощи».