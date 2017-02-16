"США - сторона конфликта": в РФ отреагировали на заявление о наращивании военного потенциала Украины Пентагоном

Об этом заявил глава международного комитета Совфеда РФ Константин Косачев, передает РИА Новости.

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"Поддерживая Вооружённые силы Украины "в наращивании потенциала", США де-факто будут становиться стороной во "внутриукраинском" конфликте", — подчеркнул Косачев.

Ранее в Пентагоне заявили, что США будут в дальнейшем поддерживать наращивание военного потенциала Украины. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте ведомства по итогам встречи главы МИД Украины Павла Климкина с первым заместителем министра обороны США Боба Ворка.