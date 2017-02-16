США будут поддерживать наращивание военного потенциала Украины – Пентагон

В Пентагоне заявили, что США будут в дальнейшем поддерживать наращивание военного потенциала Украины. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте ведомства по итогам встречи главы МИД Украины Павла Климкина с первым заместителем министра обороны США Боба Ворка.

Отмечается, что Ворк заявил о готовности США продолжать оказывать помощь Киеву для наращивания военного потенциала.

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«Ворк подчеркнул, что США по-прежнему решительно поддерживают суверенитет и территориальную целостность Украины и укрепление потенциала вооруженных сил Украины. Кроме того, он призвал Украину продолжать реализацию реформ, которые сделают работу оборонных предприятий более эффективным и действенным», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН ранее, сенатор-республиканец Джон Маккейн призвал предоставить Украине летальное оружие.

"Да, он был слишком мягким. Давайте выберем другой курс вместе: предоставим Украине оборонное летальное вооружение и сохраним санкции против России", - написал он в Twitter.

Ранее, глава Пентагона Джеймс Маттис заявил, что с Россией надо вести переговоры "с позиции силы".

Маттис подчеркнул, что, как и в "темные дни "холодной войны", США продолжают держать открытыми политические каналы сотрудничества и деэскалации разногласий.