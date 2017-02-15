СМИ: силовики умалчивают о реальном количество авиакатастроф в зоне АТО

Так, только в 2014 году, по информации из достоверных источников, было сбито 9 военных воздушных судов, а за весь период ведения боевых действий на востоке – 28 украинских бортов. Об этом говорится в сюжете информационного проекта «Первые о главном» (Каждый будний день в 21:00 на телеканале ZIK), пишет Zik.ua.

Военно-транспортный самолет Ил-76 боевики так называемой «ЛНР» сбили в 2014 году. Тогда погибли 49 украинских военных, а на скамье подсудимых оказался бывший начальних оперативного штаба АТО Виктор Назаров. Сейчас же он единственный обвиняемый, ведь, зная об активности боевиков, все равно отправил людей в Луганский аэропорт.

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«Это служебная халатность, за которую предусмотрено наказание в виде лишения свободы до 8 лет», – прокомментировал государственный обвинитель Максим Крым.

Суд сейчас выясняет до сих пор, виноват ли Назаров. От начала АТО – это единственный известный судебный процесс, который начали из-за военной авиакатастрофы. Однако таких трагедий было десятки.

Вместе с тем журналисты получили эксклюзивный доступ к материалам дела Назарова, откуда стало известно, что еще до падения Ил-76 было по меньшей мере четыре смертельных авиакатастрофы, а после нее – еще три.

Следовательно, только в 2014 журналисты насчитали 9 сбитых вертолетов и самолетов, в результате которых погибло 85 военных.

«После начала боевых действий вокруг Луганского аэропорта уже стало понятно, что боевики – это не простые шахтеры и трактористы, а подготовленные российские военные», – отметил экс-заместитель начальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко.

По информации военного, на сегодня в Украине уже сбито 28 воздушных судов, среди которых 17 – с погибшими. Однако Министерство обороны Украины до сих пор замалчивает эти факты. К тому же, после всех катастроф на скамье подсудимых оказался только один обвиняемый.

Эксперты добавляют, что детального анализа уголовного дела относительно сбитого Ил-76 правоохранительные органы не провели до сих пор. Причиной этого является отсутствие специалистов, ведь военные дела передают на рассмотрение гражданских судов.

«Отсутствие знаний по военным дисциплинам не дает возможности быстро и достаточно квалифицированно рассмотреть такие дела», – комментирует судья Дарницкого районного суда Киева Наталья Яровенко.

Военные суды ликвидировали еще в 2010 году. С тех пор гражданские судьи из-за своей некомпетентности именно в этой сфере вынуждены постоянно консультироваться с военными.

Напомним, как сообщала Liga.net, по словам на то время вице-премьера Владимира Гройсмана, по состоянию на 19 июля 2014 года террористы сбили на Донбассе 14 самолетов и вертолетов ВСУ.

По его словам, по всем фактам были возбуждены уголовные дела.