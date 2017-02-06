"Мы там долбанули Ил-76": опубликованы переговоры боевиков о сбитом самолете ВСУ (видео)

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Следователями СБУ получены неопровержимые доказательства того, что главарь террористической организации "ЛНР" Плотницкий, который на время совершения преступления был командиром незаконного вооруженного формирования "батальон "Заря", вместе с Патрушевым (на то время его заместителем) и командиром незаконного вооруженного формирования "Витязь" Гуреевым были непосредственными организаторами террористического акта.

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Так, с целью блокирования сил АТО они устроили засады и руководили группами боевиков, вооруженных ПЗРК, перекрывали авиационное сообщение аэропорта Луганска.

Так, на одной из аудиозаписей Патрушев говорит Плотницкому: "Зашли два борта, один сбили. Второй сел".

На другом аудио Гуреев заявляет: "Мы там долбанули Ил-76, его нужно погрузить и сдать на металлолом"

Напомним, что в июне 2014 года во время захода на посадку в луганский аэропорт переносным зенитно-ракетным комплексом был поражен военно-транспортный самолет Ил-76 Вооруженных Сил Украины. Самолет загорелся и упал, девять членов экипажа и сорок военнослужащих погибли.

Обвинительный акт в отношении террористов утвержден прокуратурой Днепропетровской области и направлен в суд. Действия указанных лиц квалифицированы как террористический акт по ч. 3 ст. 258 УК Украины.