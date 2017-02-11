Российские ФСБшники проводят опрос в "ДНР" об отношении населения к главарю террористов Захарченко - ГУР

Во временно оккупированных районах Донецкой области сотрудники ФСБ России проводят опрос населения об отношении к главарю террористов «ДНР» Александра Захарченко.

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Об этом Главное управление разведки Министерства обороны Украины (ГУР) сообщает на своей странице в Facebook.

«ФСБ РФ под видом представителей местных СМИ осуществляется анонимный телефонный опрос населения временно оккупированных территорий Донецкой области относительно личного отношения к главе т. н. «ДНР» А.Захарченко и его методов управленческой деятельности», - сообщили в управлении разведки.

Напомним, российская сторона изменила свою переговорную риторику в рамках "нормандского формата", проявив готовность обсуждать замену руководства "ЛНР/ДНР", а также выдвинув требования относительно пенсионного обеспечения Киевом жителей временно оккупированных территорий, прекращения торговой блокады и официальной отмены АТО.