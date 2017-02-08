В "ДНР" заявили, что "Гиви" был уничтожен из огнемета "Шмель"

Такую предварительную информацию сообщили в "оперативном командовании "ДНР.", передают ресурсы боевиков.

"По предварительным данным, ликвидация "Гиви" произошла в результате подрыва из реактивного пехотного огнемета "Шмель", — сказал собеседник сайта террористов.

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Напомним, в "ДНР" сообщили об уничтожении главаря "батальона "Сомали" Михаила Толстых "Гиви". По предварительным данным, был использован реактивный пехотный огнемёт "Шмель".

Начальник Главного управления Национальной полиции в Донецкой области Вячеслав Аброськин подтвердил информацию об уничтожении боевика «Гиви».

В свою очередь в Кремле заявили о непричастности российской стороны к уничтожению во временно оккупированном Донецке боевика Михаила Толстых по прозвищу «Гиви».