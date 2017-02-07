В результате обстрелов Авдеевки пострадало уже 10 мирных жителей, трое погибли

Об этом сообщает полиция Донецкой области.

По последним данным правоохранителей, выявлено 221 повреждение, из них 170 частных домов, 39 многоэтажек, 12 нежилых сооружений (5 гаражей, автомагазин, летняя кухня), 2 железнодорожных пути на станции Авдеевка и 6 автомобилей.

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Как сообщили в полиции, с 29 января незаконными вооруженными формированиями совершен 91 обстрел города Авдеевки и его окрестностей из РЗСО «Град», САУ калибром 122 и 152 мм, танка, минометов.\

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