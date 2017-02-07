Россия активно перебрасывает на Донбасс технику и солдат – СНБО

Такое заявление сделал во вторник секретарь СНБО Александр Турчинов.

Об этом информирует пресс-служба СНБО.

По его словам, военная техника, оружие, боеприпасы, снаряжение и горюче-смазочные материалы завозятся организованно и планомерно практически в ежедневном режиме: как автомобильными дорогами, так и железной дорогой.

"Через неконтролируемую часть украинско-российской границы по территории РФ завозится большое количество военной техники, танков, реактивных систем залпового огня", – сообщил Турчинов.

По данным СНБО, только за последние трое суток из РФ в Донбасс были переброшены в значительном количестве танки, БМП, МТЛБ, РСЗО "Град", а также САУ 2С7 "Пион" (203 мм), 2А36 "Гиацинт" (152 мм).

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"Подкрепление предоставляется российским гибридным войсками вдоль всей линии разграничения", – отметил Турчинов, подчеркнув, что в российских военкоматах ведется неприкрытая работа по вербовке контрактников для участия в боевых действиях на востоке Украины.

По мнению секретаря СНБО, "все это может свидетельствовать о готовности России к дальнейшей эскалации боевых действий на Донбассе".