Журналист оценил вероятность масштабного наступления России на Донбассе

Об этом в интервью сайту "24" заявил журналист Денис Казанский.

По его словам, легких позиций для захвата на линии фронта сейчас нет, и для наступления противнику придется идти в лоб на хорошо укрепленные позиции.

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"Но, во-первых, это грозит огромными потерями... Во-вторых, российская армия там постоянно не находится – она заходит для выполнений каких-то конкретных операций и отходит. На постоянной основе там находятся только местные, которые сами не способны ничего захватить. Для наступления России нужно будет снова вводить контингент, что не останется незамеченным. Соответственно, это будет означать новый виток санкций и новое обострение отношений с Западом", – отметил он.

"Россияне сейчас наоборот очень стараются добиться снятия санкций, расколоть Европу через выборы. Нет им никакого резона идти в атаку, чтобы захватить какой-нибудь очередной разрушенный город с 30 тысячами нахлебников, которых придется кормить", – добавил Казанский.

Ранее УНИАН сообщал, что разведка обнаружила признаки подготовки российских войск к наступлению на Донбассе.