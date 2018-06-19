События недели: версия читателей УНИАН – бои на Донбассе, атака РФ на украинский самолет, Грузия с "безвизом", а Украина – с обещанием референдума по НАТО от Порошенко

На этой неделе, еще начиная с выходных, вся Украина - как свободная, так и оккупированная - следила за резким обострением ситуации на Донбассе. Все началось со столкновений под Авдеевкой, которые быстро распространились по всей зоне АТО. Первым о серьезном обострении ситуации под Авдеевкой в районе промзоны, где группы боевиков начали штурм позиций сил АТО, сообщил министр обороны Украины Полторак. По его словам, террористические группировки начали обстрел, а затем две группы по 25-30 человек каждая начали штурмовать позиции ВСУ, в результате чего украинские военные отбили атаку и сами перешли в наступление, заняв важный опорный пункт. Он также сообщил и о первых потерях с нашей стороны – трое погибших и трое раненных.

К сожалению, это оказалось только началом. Ситуация стала накаляться, поскольку боевики начали обстрел как позиций ВСУ, так и инфраструктуры Авдеевки из всех видов оружия, в том числе, запрещенного - калибром более 120 мм. В итоге, 30 января обострение в авдеевской промзоне дошло до такого градуса, что Порошенко пришлось прервать свой визит в Германию и вернуться в Украину. В результате обстрелов Авдеевка оказалась на грани гуманитарной катастрофы. После того, как была перебита последняя линия электропередач, город остался без воды, без электричества и без теплоснабжения. Кроме того, была обесточена фильтровальная станция и Авдеевский коксохимический комбинат, остановка которого грозит серьезнейшими последствиями для всего региона, поскольку на него завязано теплоснабжение города и работа украинских металлургических гигантов в Мариуполе и Запорожье. Власти объявили частичную эвакуацию населения.

К концу недели ситуация обострилась еще больше. В сети появились сообщения и видео, как боевики ведут массированный обстрел Авдеевки из «Градов», размещенных прямо в жилых кварталах Донецка. Достигнутые договоренности о «режиме тишины», во время которых можно было провести восстановительные работы, практически сразу нарушались. Группы энергетиков и саперов, которые выезжали на восстановление ЛЭП, тут же попадали под обстрелы. Из-за боевых действий пострадали и территории, находящиеся под контролем боевиков. Так, в результате попадания снаряда, была обесточена шахта им. Засядько, более 200 горняков оказались заблокированы под землей, была проведена эвакуация. В четверг вечером жители Донецка сообщили о мощном взрыве в центре города и о прилетах снарядов в ближайшие к прифронтовой зоне районах. Досталось и жителям оккупированной Макеевки, которая также подверглась артбострелу.

Активизация боевых действий привела к тому, что счет погибших с обеих сторон пошел на десятки, есть жертвы и среди мирного населения.

Согласно официальным данным Минобороны, по состоянию на 3 февраля в результате боев погибло уже более десятка украинских военнослужащих, количество раненых перевалило за полсотни. В «ДНР» сообщили, что в результате боев их потери составили 18 человек погибшими и 26 ранеными. А вот где дают себе волю и те, и другие – так это в докладах о потерях противника, не скупясь рассказывать о сотнях поверженных врагов. О количестве жертв и пострадавших среди гражданского населения сколько-нибудь достоверных данных пока нет. Более-менее вызывают доверие сообщения волонтеров о том, что в результате боев отряд «Сомали», под командованием небезызвестного террориста Гиви, понес крайне тяжелые потери. Его охрана почти полностью ликвидирована, а он сам чуть не отправился в ад к своему подельнику «Мотороле», поскольку получил серьезное ранение. Сам Гиви в пятницу подтвердил, что действительно был ранен, но, к сожалению, очень легко. Потери своей банды он также признал, хотя, по его словам, это были только четыре бойца.

Причины самого серьезного за последние полгода обострения в зоне АТО называют самые разные. Одни утверждают, что это результат недавнего разговора Трампа и Путина, после которого Кремль решил испытать на прочность новую администрацию Белого дома. Другие считают, что обострение инициировано Киевом с целью усложнить налаживание отношений США и России. Лично я не сторонник таких теорий заговора и более склонен доверять еще одной версии, которая выглядит наиболее правдоподобно и, в тех или иных вариациях, уже проскальзывала в СМИ.

По сообщениям источников в разведывательных структурах, знакомых с ситуацией, произошло следующее. 29 января в промзоне под Авдеевкой украинские военные, при выполнении довольно обыденного задания – расстановки наблюдательных сторожевых постов (секретов) в районе своих позиций - натолкнулись на ДРГ боевиков. Завязался бой, в ходе которого террористы запросили поддержку своей артиллерии. Пытаясь спасти своих подчиненных, замкомбата 72-й бригады вывел своих бойцов на один из опорников боевиков в районе авдеевской промзоны и захватил ее. Как оказалось, этот опорник, который боевики называют «Алмаз-2», имеет стратегическое значение, поскольку обладание им позволяет контролировать крайне важные для боевиков автотрассы Донецк-Луганск и Донецк-Горловка. Раздосадованные боевики отказались смириться с такой ситуацией и начали активные боевые действия, чтобы вернуть себе эту позицию, попутно пытаясь отодвинуть силы АТО от границ Донецка. Кроме этого, боевики продолжают попытки взять под контроль Донецкую фильтровальную станцию. В итоге, казалось бы, уже ставшее обыденным мелкое боестолкновение в «серой зоне», переросло в серьезное противостояние, подпитывающее само себя, с подключением тяжелых вооружений. Чем закончится этот кошмар, совершенно непонятно.

Также на этой неделе произошло еще одно далеко не рядовое событие, привлекшее внимание наших читателей, – российский боевой корабль Черноморского флота обстрелял транспортник АН-26 украинских ВМС, в результате чего самолет получил повреждения корпуса. Обстрел был совершен во время пролета в районе Одесского газового месторождения, где находятся украденные Россией во время оккупации Крыма так называемые вышки Бойко. Как сообщил пресс-секретарь ВМС Украины Олег Чубук, обстрел был совершен из стрелкового оружия, предварительно, из пулемета РПК, и мог привести к катастрофе самолета. Экипажу повезло, поскольку попадание пришлось в то место, где не было пилотов. Украина уже пообещала, что подаст на Россию иск в международный уголовный суд, поскольку этот обстрел является одним из доказательств гибридной военной агрессии после аннексии Крыма. В свою очередь, в России, прямо не подтверждая обстрел украинского самолета, пожаловались, что он якобы совершил два опасных облета «российских» буровых вышек на предельно низкой высоте, чем создал угрозу безопасности для персонала и оборудования. На том пока и разошлись.

Еще одной темой, взволновавшей читателей, стала тем «безвиза». Правда, не для Украины. На этой неделе Европарламент проголосовал за введение безвизового режима с Грузией. Отныне, по словам докладчика по вопросам предоставления «безвиза» Грузии, жители этой страны смогут путешествовать без визы «точно до конца марта». А как же дела обстоят с нами, спросите вы? Спешу успокоить – в мире все еще есть страны, которые очень хотят нас видеть. Наши дипломаты продемонстрировали, что не едят даром свой хлеб, сообщив об отмене для Украины виз такими государствами как Сент-Кис и Невис. О ЕС пока ни слова. Порошенко на эту тему уже не говорит, но у нас еще есть надежда на харьковского сурка Тимку, который, кроме предсказаний сроков прихода весны, подрабатывает и прогнозами на другие темы. Так вот, если верить Тимке, «безвиз» нас ожидает в 2017 году. Смущает только, что выбрал он этот вариант всего с третьей попытки – видимо, был не очень уверен.

Кстати о Порошенко. Обжегшись на прогнозах о безвизе, он решил разыграть более верную карту и достал из загашника, запыленную временем идею о вступлении в НАТО, пообещав провести референдум. В интервью немецкой газете Berliner Morgenpos Порошенко рассказал, что четыре года назад только 16% граждан поддерживало вступление Украины в НАТО, а сейчас – целых 54%. Посему, в связи с новыми реалиями, надо провести референдум. «И, если украинцы проголосуют, я сделаю все возможное, чтобы достичь членства в Североатлантическом альянсе», - заявил он.

Это все хорошо, однако есть несколько нюансов, которые вызывают некоторые вопросы относительно адекватности этого заявления. Все мы знаем, что НАТО не берет в свои ряды страны с территориальными конфликтами. На референдум нужны большие деньги – где он их возьмет, Порошенко, видимо, и сам не знает. Разве что фабрику в Липецке продаст и сам оплатит сей «банкет». А как быть с голосованием на пока неконтролируемых Киевом украинских территориях? В общем, продолжать можно бесконечно. С таким же успехом Порошенко мог бы заявить о проведении референдума о зарплате в 1000 евро и вступлении в ЕС…

На всем этом фоне украинцы упустили из виду скандальную историю, в которую угодил игрок украинской сборной по футболу (и просто патриот) Роман Зозуля. Все началось с того, что испанский «Бетис», в котором играет Зозуля, объявил о его трансфере в другой клуб - «Райо Вальекано». Однако ультрас «Райо» обвинили Зозулю чуть ли не в неонацизме и потребовали от президента клуба отказаться от этого трансфера. Клуб не прислушался и подписал контракт с Зозулей, который тут же написал открытое письмо к болельщикам, в котором объяснил ситуацию в Украине и свои взгляды.

Причиной такой ненависти отдельных болельщиков клуба к украинскому футболисту стало банальное недоразумение, вызванное тупостью одного испанского журналиста, решившего, что футболка с гербом Украины, в которой приехал Зозуля, – это майка каких-то неонацистов.

«Мой приезд в Испанию сопровождался непониманием из-за журналиста, который мало знает о реальном положении дел в моей стране и моей деятельности. Я прибыл в Севилью в футболке с гербом Украины и стихами Тараса Шевченко, творчество которого изучали в школах СССР. Этот журналист написал, что на мне была майка неонацистской военизированной группы, символика которой похожа на герб Украины», - рассказал Зозуля в своем письме.

«Бетис» попросил убрать эту статью, что было сделано немедленно, а автор признал ошибку и извинился. Я не связан с военизированными или неонацистскими организациями. Я лишь помогаю украинской армии, которая защищает мою страну, а также детям, пострадавшим от войны. Украина переживает чрезвычайно трудные времена, и мои действия полностью одобряются «Райо Вальекано». Я горд стать частью этого великого клуба», - добавил он.

Впрочем, это объяснение не произвело впечатления на ультрас клуба, и после проведения ряда акций руководство «Райо Вальекано» пошло на поводу у фанатов команды, объявив, что разрывают с Зозулей контракт и возвращают его назад в Севилью. Здесь уже поднялся настоящий скандал, к которому подключились наши дипломаты, федерация футбола Украины, нынешний клуб Зозули «Бетис». Все они выступили в его поддержку, а президент испанской Примеры (высшая лига чемпионата Испании по футболу, аналог УПЛ) Хавьер Тебас пригрозил уголовным делом против особо активных фанатов «Райо», которые угрожали Зозуле. После этого боссы» Райо Вальекано» включили задний ход и предложили Роману вернуться в клуб. Теперь у украинца есть время до понедельника, чтобы посоветоваться с семьей и принять окончательное решение.

Сам Зозуля прокомментировал эту ситуацию следующим образом: «Я не боюсь. Но мне обидна такая ситуация. Я просто хотел помочь себе, помочь «Райо Вальекано», и я сожалею о том, что случилось. В четверг я встретился с представителями Ла Лиги, и они предложили мне два варианта: или я играю за «Райо Вальекано», получив гарантии безопасности для себя и своей семьи, или возвращаюсь в «Бетис» и просто тренируюсь с командой. Я спросил, гарантируют ли они безопасность моему сыну, они ответили, что с этим не будет проблем».

«Футбол – это моя жизнь, но, если выбирать между футболом и семьей, я выберу семью. Я не боюсь ни ультрас, ни чего-либо другого, но я опасаюсь за свою семью. У меня есть время до понедельника, чтобы принять решение. Мнение семьи - самое главное для меня», - сказал футболист.

Ну, что же, будем надеяться, у игрока национальной сборной Украины, патриота и просто хорошего человека Романа Зозули все будет хорошо, какое бы решение он не принял.

Всего вам доброго и хороших новостей!

Николай Кондратенко, главный редактор веб-проектов УНИАН