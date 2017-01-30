Утром в понедельник бои под Авдеевкой начали усиливаться

В понедельник утром бои в районе Авдеевки вновь начали усиливаться. Об этом сообщила пресс-служба 72-й Гвардейской Отдельной механизированной бригады, которая находится на позициях.

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Пресс-офицер Елена Мокринчук сообщила, что боевики используют запрещенное тяжелое вооружение, в том числе и 120-мм калибров. Ее цитирует "Украинская правда". Обстрелы ведутся по всей линии от ДАП в Ясиноватской развязки.

По сообщению пользователя Facebook с псевдонимом Станислав Васин, который находится в Донецке, утром тяжелая артиллерия накрывает позиции наших бойцов из Донецка.

По информации бригады, ночью интенсивность боев несколько снизилась, однако утром вновь нарастает. Получив поддержку от других подразделений бригады, в Авдеевке военнослужащие мужественно держатся на своих позициях, включая захваченные у врага в результате решительной контратаки. "Мы готовы к любым неожиданностям как со стороны врага, так и в плане наших перспектив", - говорят бойцы.

Как сообщал УНИАН, во время воскресного штурма боевиками Авдеевки четверо украинских военных погибли, еще пятеро ранены.