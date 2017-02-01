В ООН призывают немедленно прекратить боевые действия на Донбассе для предотвращения гибели людей

Как отмечается в пресс-релизе Представительства ООН в Украине, Уокер серьезно обеспокоен стремительным ухудшением ситуации в сфере безопасности на востоке Украины и ее возможными последствиями.

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«Особое беспокойство вызывают последствия для гражданского населения с обеих сторон от линии разграничения. Продолжает поступать информация о пострадавших. Прицельное повреждение гражданской инфраструктуры только усугубляет сложное положение, которое дополнительно обостряется в условиях суровой зимы и может привести к необратимым последствиям», - сказано в пресс-релизе.

В Представительстве ООН в Украине отмечают, что украинское правительство прилагает все усилия, чтобы оказать поддержку и координировать гуманитарные действия. «Из-за постоянных обстрелов 30 января Донецкая фильтровальная станция остановила работу, оставив от 15 тыс. до 17 тыс. жителей Авдеевки без водоснабжения, что также может иметь последствия еще для 400 тыс. лиц, которые получают воду от этой станции. Авдеевка была отрезана от электроснабжения 29 января, без которого не может работать система отопления города, что также повлияло на подачу воды из резервного водохранилища», - говорится в пресс-релизе.

Кроме того, отмечают в Представительстве ООН, 30 января в результате обстрела была повреждена четвертая высоковольтная линия электропередачи к Авдеевскому коксохимическому заводу, оставив его без электроэнергии, что в дальнейшем сказалось на снабжении горячей воды в систему отопления.

В Представительстве ООН в Украине заявляют, что необходимо провести срочные ремонтные работы, чтобы перезапустить систему отопления. «В зимних условиях, когда температура значительно ниже -10 градусов по Цельсию, нефункционирующая система отопления замерзнет, и для ее перезапуска потребуются недели. Несмотря на то, что власти нашли временное решение по поддержке циркуляции воды, оно не является устойчивым. Ремонтные бригады находятся в режиме ожидания, однако постоянные обстрелы препятствуют восстановительным работам», - сказано в пресс-релизе.

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Отмечается, что поставка воды была полностью или частично приостановлена в некоторых районах Донецка и его окраинах, в том числе Ясиноватой, Верхнеторецкому, Васильевке и Спартаку. В Донецке подача воды перераспределяется с Верхне-Кальмиусской фильтровальной станции. Другие города обеспечиваются водой из местных водохранилищ, емкость которых рассчитана на 24 часа. В таких селах, как Васильевка, Спартак, Верхнеторецкое и Крутая Балка, поставки воды полностью остановлена, часть Ясиноватой также отрезана от водоснабжения.

«Необходимо немедленное прекращение боевых действий, чтобы избежать дальнейшей гибели людей и дать возможность ремонтным бригадам в срочном порядке восстановить критические основные услуги для сотен тысяч пострадавших гражданских лиц, в условиях сильных морозов, ниже -10 градусов по Цельсию», - заявил Уокер.