Украина передаст в международный уголовный суд пулю, которая попала в самолет ВМС - Матиос

Об этом заявил главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос в эфире канала "112 Украина".

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"Военная прокуратура сразу после прилета самолета, зарегистрировала производства, сейчас проводят экспертизу, чтобы установить патроны, потому что это доказательство. Это доказательства гибридной военной агрессии после аннексии Крыма. Пуля, которая изъята, экспертиза повреждения самолета над территорией Украины, от которой еще никто не открестился, - это доказательства. Кто именно стрелял, мы может и не установим, но зона ответственности высшего руководства государства РФ находится в компетенции международного уголовного суда. Эти доказательства собираются и туда передадут", - заявил Матиос.

Как сообщал УНИАН, 1 февраля во время тренировочного полета в морской экономической зоне Украины был обстрелян украинский транспортный самолет.

Инцидент произошел в районе Одесского газового месторождения с ранее захваченных Россией буровых вышек. Экипаж не пострадал.