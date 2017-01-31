Обстрел Авдеевки из "Градов" из жилых кварталов Донецка: в сети появились видео

Соответствующие видеозаписи они публикуют в соцсетях.

Ранее в ВСУ сообщили, что около 05.40 враг выпустил по Авдеевке четыре пакета "Градов", то есть 160 ракетных снарядов. Стреляли из Донецка, как говорят донетчане в соцсетях - 4 установки РСЗО "Град" били с четырех различных точек из гражданских жилых кварталов.