Обстрел Авдеевки из "Градов" из жилых кварталов Донецка: в сети появились видео
15:19, 31 января 2017Война
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Жители Донецка зафиксировали массированный обстрел боевиками Авдеевки из "Градов".
Боевики обстреливают Авдеевку из "Градов" / Скриншот
Соответствующие видеозаписи они публикуют в соцсетях.
Ранее в ВСУ сообщили, что около 05.40 враг выпустил по Авдеевке четыре пакета "Градов", то есть 160 ракетных снарядов. Стреляли из Донецка, как говорят донетчане в соцсетях - 4 установки РСЗО "Град" били с четырех различных точек из гражданских жилых кварталов.
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