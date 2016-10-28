Оккупанты обстреляли подконтрольную им Макеевку с целью дискредитации ВСУ – штаб

Об этом на своей странице в Facebook сообщает пресс-центр штаба АТО.

«Вчера подразделения незаконных вооруженных формирований, грубо нарушая Минские договоренности, начали массовые обстрелы из тяжелого вооружения позиций сил АТО между Авдеевкой и Ясиноватой. С целью сокрытия своих агрессивных действий, оккупанты совершили очередное военное преступление, также обстреляв из артиллерийского вооружения жилые кварталы подконтрольного им города Макеевка», - говорится в сообщении.

В пресс-центре штаба АТО уточнили, что стрельба велась с позиций боевиков, оборудованных в районе села Минеральное, Яковлевка и г. Ясиноватая.

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«Эта варварская акция оккупантов преследовала цель дискредитировать ВСУ в глазах международного сообщества и местного населения, скрыть нарушения Минских договоренностей со стороны врага и запугать мирных жителей на оккупированных территориях», - отмечается в сообщении.

Вместе с тем в пресс-центре штаба АТО заявили, что ВСУ неуклонно придерживаются Минских договоренностей и ни разу не использовали оружие против мирного населения.

«Силы АТО не применяют тяжелое вооружение, поскольку оно отведено на определенное расстояние. В то же время украинские войска оставляют за собой право на адекватный ответ в случае угрозы жизни личного состава и предотвращения атак противника», - сказано в сообщении.