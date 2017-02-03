Источник в разведке объяснил, с чего началось обострение в Авдеевке - СМИ

Об сообщил источник в разведывательных структурах, знакомый с ситуацией, пишет "Украинская правда".

По словам источника, бойцы во время выполнения задания по расстановке секретов в районе своих позиций наткнулись на ДРГ боевиков.

"Начался бой. Боевики запросили поддержку артиллерии. Поэтому, чтобы спасти бойцов, командир (23-летний капитан, заместитель командира механизированного батальона 72 ОМБр Андрей Кизило -ред.) был вынужден повести бойцов вперед и занять позицию боевиков", – поясняет собеседник.

По его словам, теперь боевики пытаются вернуть себе отбитую силами АТО стратегическую позицию (боевики называли позицию "Алмаз-2" – ред.), поскольку из нее полностью контролируются дороги Донецк-Луганск и Донецк-Горловка.

Читайте такжеБои за Авдеевку: в Минобороны объяснили, какие цели преследует враг

Среди причин обострения, он назвал попытки боевиков отодвинуть силы АТО от границ Донецка. Кроме этого боевики не оставляют попыток взять под контроль Донецкую фильтровальную станцию.

"Кроме того, боевики пытаются нанести удары по Коксохиму, поскольку от него зависит инфраструктура не только для Авдеевки, но и работа важных предприятий Мариуполя и Запорожья", – отметил собеседник.

Он также обратил внимание на то, что руководят боевиками непосредственно из Российской Федерации, а обострение началось после инаугурации президента США Дональда Трампа.

Как известно, ситуация в Авдеевке резко обострилась 29 января. 1 февраля боевики все же частично прекращали огонь в соответствии с договоренностями о режиме "тишины".

Днем 1 февраля боевики нарушили "тишину" и обстреляли бригаду электромонтажников, за что те не дошли метров 300 до места возможного разрыва ЛЭП.

2 февраля утром боевики придерживались режима тишины на отдельном участке не более нескольких часов, где должны проходить ремонтные работы. Однако по состоянию на 11:40 Жебривский сообщил, что бригада электромонтажников из-за обстрелов не смогла выйти в район повреждения линий электропередач для восстановления электроснабжения в Авдїівці.

Фотогалерея "Жители и защитники Авдеевки"