Канонаду под Донецком транслируют в прямом эфире (видео)

В оккупированном Донецке установили веб-камеру, которая фиксирует взрывы разорвавшихся снарядов. Трансляция ведется на недавно созданном канале YouTube "Донецк онлайн".

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В описании к видео указано, что камера находится в пгт. Абакумова, которое является частью территории города. Этот район Донецка находится ближе к Авдеевке, Красногоровке, Пескам и Водяному, но откуда именно слышны взрывы, из видеозаписи не понятно.

Как сообщалось, российские войска и контролируемые РФ боевики на Донбассе с 29 января начали массированные обстрелы Авдеевки, используя тяжелую артиллерию, системы «Град» и танки.

30 января в результате обстрела были повреждены ЛЭП и прекращено электроснабжение и водоснабжение города, а также Авдеевского коксохима и Донецкой фильтровальной станции. Вечером 1 февраля глава Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский сообщил о начале переговоров относительно объявления режима тишины на Донбассе на 2 февраля для проведения ремонтных работ.