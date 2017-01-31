Обстрелы Авдеевки: из города эвакуировали реанимационное отделение, начали вывозить инвалидов

Об этом на своей странице в Facebook сообщил председатель Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский.

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По его словам, эвакуацию в городе еще не объявили, но уже полностью к этому подготовились.

"По состоянию на этот час:1. Вывозим из Авдеевки людей с особыми потребностями в Константиновку и Билецкое. 2. Вывезли из больничной реанимации тяжелобольных. Перемещаем их в Константиновскую больницу. 3. Одна семья изъявила желание вывезти из города своих детей. Военнослужащие гражданско-военного сотрудничества помогают этой семье организовать вывоз детей", - написал Жебривский.

Он добавил, что в 12:45 режима тишины все еще не было. Российские боевики продолжали обстрелы.

Ранее стало известно, что из-за обстрелов началась эвакуация из старой части города.

Как сообщал УНИАН, оккупанты с 29 января обстреливают украинские позиции под Авдеевкой, а также жилые кварталы. Вчера город из-за обстрелов остался без водо-, электро - и теплоснабжения. В результате отключения высоковольтной линии было прекращено электроснабжение Авдеевского коксохимического завода и Донецкой фильтровальной станции.

Сегодня председатель Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский сообщил, что поступила письменная гарантия с российской стороны о прекращении обстрелов с 10.00 до 17.00, и ремонтные бригады начинают восстановление объектов. Однако позже он заявил, что подразделение российских боевиков снова пошло в наступление под Авдеевкой.