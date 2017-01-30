Порошенко прервал визит в Германию из-за ситуации в Авдеевке

Данное решение он принял из-за обстрелов в Авдеевке, которые привели к чрезвычайной ситуации. Об этом в своем Twitter сообщил пресс-секретарь главы государства Святослав Цеголко.

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"Президент прервал визит в Германию из-за обстрелов Авдеевки со стороны российских боевиков, что привело к чрезвычайной ситуации, граничащей с гуманитарной катастрофой", — сообщил он.

В то же время замглавы Администрации президента Украины Константин Елисеев в эфире 5 канала заявил, что в последнее время поступает информация о весьма напряженной ситуации в Авдеевке.

"Вы знаете, что были недавно обстрелы, и сейчас есть информация о том, что в связи с обстрелами была разрушена важная критическая инфраструктура города, и есть угроза гуманитарной катастрофы", - сказал он.

"В связи с эскалацией напряженности вокруг Авдеевки президент Украины решил прервать свой визит в Берлин и срочно вернуться в Киев для того, чтобы координировать мероприятия и правительства, и меры, связанные с предотвращением гуманитарной катастрофы и поиска реагирования на те обстрелы, которые сегодня происходят вокруг Авдеевки", - подчеркнул Елисеев.

Как сообщал УНИАН, Порошенко прибыл с визитом в Германию. Планировались переговоры президента с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель. Порошенко также должен был провести встречи с президентом Бундестага Норбертом Ламмертом, вице-канцлером Германии Зигмар Габриэль и представителями немецких деловых кругов.