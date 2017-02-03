Штурмы боевиков, новые позиции ВСУ и огонь из "Градов": Генштаб воссоздал хронологию боев под Авдеевкой

29 января 2017 года

04.30 — российско-террористические войска начали обстрел позиций 72 ОМБР в районе н.п. Авдеевка по всему фронту из минометов калибра 120 и 82-мм, СПГ, РПГ, ИКК и стрелкового оружия.

04.40 — используя отвлекающий огонь артиллерии, противник численностью до 30 человек начал штурмовые действия позиций наблюдательного поста сил АТО на Авдеевском направлении, используя при этом огонь из стрелкового оружия, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

"Подразделения наших войск силами наблюдательного поста во взаимодействии с опорными пунктами бригады, подпустив противника на расстояние менее 400 м, активными действиями нанесли огневое поражение огнем из крупнокалиберных пулеметов, БМП, гранатометов, чем заставили противника отступить", - говорится в сообщении Генштаба.

06.30 — не добившись успеха на определенном участке, противник численностью до 15 человек начал штурмовые действия, выдвинувшись из района Спартак. ВСУ открыли огонь по противнику. С целью наращивания штурмового подразделения, противник использовал резервы до 10 человек.

"Перекрестным огнем наших войск нанесено противнику огневое поражение, в результате которого противник начал осуществлять отход на исходную позицию под прикрытием огня артиллерии, гранатометов и пулеметов", - отметили в ГШ.

07.00 — оценив сложившуюся обстановку, подразделения ВСУ осуществили преследование противника и вышли на позиции противника и захватили наблюдательный пост, взяв при этом 3-х пленных (двое пленных были тяжело ранены, им была оказана неотложная медицинская помощь, однако они скончались от ранений, не совместимых с жизнью - УНИАН.).

07.30 — с целью восстановления утраченного положения, противник после использования ствольной артиллерии калибра 152-мм и 122-мм минометов (120 мм, 82 мм, гранатометов и стрелкового оружия, начал штурмовые действия позиции, которую заняло подразделение украинских войск. Благодаря слаженным действиям личного состава атака противника была отбита, оккупанты понесли большие потери, один взят в плен.

09.30–10.30 — противник снова начал штурмовые действия утраченного наблюдательного поста с двух направлений и с района автомобильной развязки. По противнику в ответ нанесено огневое поражения огнем из боевых бронированных машин, пулеметов, гранатометов и стрелкового оружия. Противник под огневым воздействием подразделений ВСУ был вынужден отступить на исходные позиции, после чего продолжил обстрелы позиций наших войск.

12.30–13.00 — российско-террористические войска вновь восстановили штурмовые действия по поддержке самоходных артиллерийских установок и 120-мм минометов. В ответ по противнику нанесено огневое поражение из боевых бронированных машин, пулеметов, гранатометов и стрелкового оружия, что вновь заставило его отступить.

13.45–14.50 — с целью отвлечения сосредоточения основных усилий, противник начал штурмовые действия группой до взвода (до 30 человек), используя огонь гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия с направления Спартака. Подразделения ВСУ открыли огонь в ответ из стрелкового оружия и гранатометов. Решительными действиями личного состава подразделения ВСУ штурмовые действия противника не достигли успеха, противник вернулся на предыдущие позиции.

15.00–15.40 — штурмовые действия противником утраченной позиции снова возобновились с двух направлений при поддержке 120-мм минометов и САУ. В свою очередь, подразделениям наших войск огнем из боевых бронированных машин, пулеметов, гранатометов и стрелкового оружия удалось остановить противника и заставить отступить.

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16.26–17.00 — противник после интенсивных обстрелов в очередной раз начал штурмовые действия позиции при поддержке 120-мм минометов, самоходных артиллерийских установок и танка. Подразделения украинских войск, используя огонь из незапрещенного Минскими договоренностями оружия, остановили российских оккупантов и заставили их отступить на исходные позиции.

Всего за сутки на Авдеевском направлении противник применял запрещенное Минскими договоренностями оружие 3 раза (152-мм артиллерию, 120-мм и 82-мм минометы).

30 января 2017 года

В течение 30 января в районе н.п. Авдеевка российско-террористические войска продолжали обстрелы опорных пунктов 72 омбр, в том числе с применением тяжелого вооружения.

09.00–10.00 — после артиллерийской подготовки противник численностью до 30 человек начал штурмовые действия опорного пункта ВСУ. В результате активных действий подразделений украинских войск и огневого ответа его заставили отступить с большими потерями.

Всего в течение дня на Авдеевском направлении зафиксировано 9 прицельных обстрелов позиций сил АТО. Противник оружие, запрещенное Минскими договоренностями, применял 19 раз (152-мм и 122-мм артиллерию, танки, 82-мм и 120-мм минометы).

31 января 2017 года

В течение 31 января, несмотря на введение "режима тишины", противник продолжил обстрелы опорных пунктов 72 омбр, в том числе с применением реактивных систем залпового огня БМ-21М – 2 раза (326 выстрелов) и тяжелого вооружения.

07.40–13.20 — противник численностью до 30 человек, используя артиллерийскую подготовку, провел штурмовые действия утраченной 29 января позиции и, понеся потери, отступил.

15.35–18.00 — группа противника в количестве до 20 человек повторно провела штурмовые действия этой же позиции. Понеся значительные потери, отступила.

Всего на Авдеевском направлении зафиксировано 8 прицельных обстрелов. Противник оружие, запрещенное Минскими договоренностями, применял 17 раз (БМ-21 «Град», танки, 152-мм артиллерию, 120-мм минометы).

Подразделения ВСУ не понесли потери.

Артиллерийскими обстрелами города Авдеевка со стороны российско-террористических войск повреждена высоковольтная линия электропередач, что привело к прекращению электро-, водо - и теплоснабжения. Остались без водоснабжения г. Ясиноватая и северная часть г. Донецк. Обесточена шахта имени А.Ф.Засядько, под землей осталось 203 шахтера.

1 февраля 2017 года

Несмотря на введение «режима тишины», противник продолжил обстрелы опорных пунктов ВСУ в районе н.п. Авдеевка, в том числе с применением реактивных систем залпового огня БМ-21М и тяжелого вооружения.

04.30–06.10 — группа противника до 10 человек при артиллерийской поддержеи провела штурмовые действия утраченной позиции. Нападение противника отражено.

07.05–12.00 — подразделение противника численностью до 30 человек при артиллерийской поддержке проводило штурмовые действия опорных пунктов ВСУ.

18.40-19.45 — подразделение противника численностью до 20 человек в очередной раз попыталось штурмовать опорный пункт бригады и, понеся многочисленные потери, отступило на исходные позиции.

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Около полуночи — оккупанты осуществили обстрелы опорных пунктов сил АТО и населенного пункта Авдеевка из реактивных систем залпового огня БМ-21М «Град», 152 и 122 мм артиллерии, 120 и 82 мм минометов, стрелкового оружия.

В ходе ведения боевых действий подразделения 72 омбр удержали занимаемые позиции и частично улучшили свое тактическое положение. Но обстановка продолжает оставаться сложной, противник не прекращает обстрелы наших позиций.

2 февраля 2017 года

Противник не придерживался «режима тишины», продолжил обстрелы опорных пунктов ВСУ в районе н.п. Авдеевка и по жилым кварталам города, в том числе с применением реактивных систем залпового огня БМ-21М и тяжелого вооружения.

В период с 00.30 до 23.55 оккупанты обстреливали позиции сил АТО по всей линии соприкосновения из реактивных систем залпового огня БМ-21М «Град», 152 и 122-мм артиллерии, танков, БМП, 120 и 82-мм минометов, стрелкового оружия.

С 07.05 с интервалом два часа российско-террористические войска подвергли обстрелам опорные пункты ВСУ и населенные пункты из запрещенного Минским договоренностями оружия. В частности, на Донецком направлении произошло 27 обстрелов, каждый из которых длился от 10 минут до полутора часов.

Подразделения ВС Украины вели огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Штурмовых действий противник в течение суток не осуществлял.

3 февраля 2017 года

По состоянию на утро, 3 февраля, обстановка продолжает оставаться сложной, противник не прекращает обстрелы наших позиций.

Практически на всех направлениях российско-оккупационные войска применяют запрещенные Минскими договоренностями реактивные системы залпового огня и тяжелую артиллерию.