Режим тишины в Авдеевке для ремонта линий электропередач ожидается завтра, ведутся переговоры - Жебривский

Председатель Донецкой ВГА Павел Жебривский заявил, что в регионе рассчитывают на установление режима тишины для починки ЛЭП в Авдеевке завтра, передает «112 Украина».

При этом он отметил, что сейчас ведутся переговоры относительно установления режима тишины. При этом, по словам Жебривского, сегодня, 2 февраля, восстановительные работы в городе не проводились.

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"Сейчас тишина, пока не бахают. К сожалению, восстановительных работ сегодня не было, хотя бригады вышли на исходные позиции, готовы были и ремонтники и саперы работать, и ОБСЕ были, но обстреляли бригаду и в принципе ретировались ОБСЕ, и я думаю сегодня уже ничего не будет. Мы сейчас ведем переговоры, чтобы завтра было. Звонил президент, я ему доложил о ситуации, он снова включает все средства, чтобы завтра тишина была", - рассказал глава ВГА.

Кроме того, Жебривский сообщил, что в город прибыли представители ООН с помощью для людей, чьи дома пострадали от обстрелов.

"Сейчас из ООН приехали в пострадавших, тех, кому вчера обстреляли дома, чтобы раздать теплые вещи и некоторые строительные материалы", - отметил он.

Как сообщал УНИАН ранее, ремонтная бригада из-за обстрелов до сих пор не вышла в район повреждения линии электропередачи, обеспечивающей электроснабжение Авдеевки.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский.

«Бригада электромонтажников из-за обстрелов так и не смогла пока выйти в район повреждения ЛЭП», - написал он.

По словам Жебривского, военнослужащие подразделения CIMIC вместе с коммунальными службами продолжают ремонты домов в частном секторе. Работники службы соцзащиты доставляют продукты питания людям пожилого возраста и тем, кто нуждается в такой помощи.