Украинцы получили "безвиз" из Сент-Китс и Невис

Украинцы получили возможность путешествовать в Сент-Киттс и Невис без виз. Об этом сообщили в Департаменте консульской службы МИД в Facebook.

«27 января 2017 года вступило в силу Соглашение между Кабинетом Министров Украины и Правительством Федерации Святого Кристофера (Сент-Китс) и Невис о взаимной отмене визовых требований, подписанное 22 сентября 2016 года», - говорится в сообщении.

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В сообщении отмечается, что согласно Соглашению граждане Украины и Федерации Святого Кристофера (Сент-Китс) и Невис - предъявители любых типов паспортов, независимо от цели поездки, могут въезжать, проезжать транзитом и пребывать на территории договаривающихся сторон без необходимости оформления виз при условии, что продолжительность пребывания не превышает 90 дней в течение 180-ти.