Сурок Тимка предсказал "безвиз" для Украины в 2017 году

Об этом сообщает Городской дозор.

Так, сурок предсказывал когда в Украину придет весна, однако сделал еще одно предсказание по животрепещущему для украинцев вопросу: когда же Украине дадут безвиз. С третьей попытки Тимка выбрал вариант "безвиз-2017".

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Как известно, фактическая отмена визового режима с Европейским Союзом для граждан Украины может произойти в мае этого года.

Президент Украины Петр Порошенко в январе заявлял, что ожидает получить ясность относительно введения ЕС безвизового режима с Украиной в течение нескольких недель.

Решение о дате введения безвизового режима с Европейским Союзом для украинцев будет приниматься в рамках межинституциональных переговоров Еврокомиссии, Европейского Совета и Европарламента. 15 декабря Европарламент принял предложения относительно механизма временного приостановления действия безвизового режима ЕС с третьими странами. Решение еще должно быть утверждено Советом ЕС.