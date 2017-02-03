Российская армия на сегодня является самой позорной в мире - нардеп

Об этом в эфире канала "112 Украина" заявил Первый заместитель председателя фракции «Народный фронт» Андрей Тетерук, который вместе с коллегами по фракции привез до Авдеевки гуманитарную помощь от "Народного фронта".

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«По состоянию на сейчас Авдеевка оправляется от ночных обстрелов со стороны Донецка, которые проводили российские оккупационные войска. Очень много выбитых окон, разрушенные здания. Однако ГСЧС работает, поврежденные газопроводы сейчас ремонтируют, люди на улице наводят порядок, наши добровольцы и военные держат ситуацию под контролем», - сообщил Тетерук телефону из Авдеевки.

Народный депутат заявил, что по периметру города идут стрельбы, в самом городе пока тихо работает ОБСЕ, волонтеры разводят гуманитарную помощь для жителей и военных.

«Мы привезли гуманитарный груз от «Народного фронта» в медицинские пункты и видим, что все делают все, чтобы облегчить работу служб в этом городе. Сейчас все стараются сделать все, чтобы город жил в нормальных условиях: наши военные держат оборону и не дают лезть оккупационным войскам, ГСЧС всюду, где надо помогает, наши ремонтники чинят линии электропередач и газопроводы, ремонтируют здания, в которые попали снаряды. Медицинские работники оказывают помощь тем, кто имеет плохое состояние здоровья или ранения», - рассказал парламентарий.

Андрей Тетерук также отметил, что в настоящее время волонтерской помощи для Авдеевки хватает.

«Мы привезли более тысячи шерстяных одеял, привезли «согревайки», электорогенераторы для водоканала, чтобы не прекратилась система водоснабжения. Нашим ребятам на передовой мы привезли бензопилы и дизельный генератор», - подчеркнул народный депутат.

Тетерук сообщил, что в целом "Народный фронт" передал четыре с половиной тонны гуманитарной помощи.

Он также отметил, что тактика российской армии очень коварная, которая не только прячет знаки распознавания, но и прикрывается гражданскими жителями Донецка, обстреливая наши Вооруженные Силы и мирных жителей в Авдеевке.

«Российская армия на сегодня является самой позорной армией мира, которая берет в заложники мирное население и обстреливать гражданские города», - резюмировал Тетерук.