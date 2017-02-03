На Банковой пока не рассматривают введение военного положения из-за ситуации в Авдеевке

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил сегодня на брифинге.

"По состоянию на сейчас пока что этот вариант не обсуждается", - сказал Елисеев.

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Он добавил, что такой вопрос может решаться коллективно, в частности, с участием Совета национальной безопасности и обороны, который может принимать «соответствующие решения».

Как сообщал УНИАН, российские войска и контролируемые РФ боевики на Донбассе с 29 января начали массированные обстрелы Авдеевки, используя тяжелую артиллерию и системы «Град» и танки. Вследствие артударов город полностью обесточен, нет воды, отопление аварийное.

Стоит отметить, что украинские военные имеют право отвечать на обстрелы боевиков в случае возникновения угрозы жизни.

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Впрочем, бойцы АТО не отвечают огнем на обстрелы из жилых кварталов Донецка и Ясиноватой.

2 февраля Совет безопасности ООН провел заседание в связи с обострением ситуации на Донбассе. Постоянный представитель Украины в ООН Владимир Ельченко во время заседания заявил, что российская сторона проигнорировала более 200 запросов Украины о прекращении боевых действий в районе Авдеевки.



