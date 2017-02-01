Порошенко наградил 48 воинов-защитников Авдеевки

Как сообщили в пресс-службе главы государства, большинство из этих военных и сейчас находятся на боевых позициях.

«За личное мужество и самоотверженность, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге наградами отмечены 48 офицеров и солдат ВСУ», - говорится в сообщении.

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Отмечается, что среди награжденных орденом Богдана Хмельницкого - старший лейтенант Сергей Вдовиченко, лейтенант Андрей Верхогляд, капитан Роман Дармограй, майор Владимир Дьяченко, капитан Рихард Поп, лейтенант Василий Тарасюк.

Лейтенант, командир механизированной роты механизированного батальона Леонид Деркач награжден орденом Богдана Хмельницкого (посмертно). 1 февраля 2017 года он героически погиб в районе «Промзона» в результате артиллерийского обстрела Авдеевки из систем залпового огня «Град» со стороны боевиков.

Кроме того, орденом «За мужество» награждены посмертно солдат Роман Гульченко, младший сержант Владимир Бальченко, солдат Роман Бублиенко, солдат Олег Бурць, сержант Владимир Крижанский, солдат Дмитрий Оверченко, солдат Ярослав Павлюк, солдат Сергей Пацула, солдат Виталий Шамрай.