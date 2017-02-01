Порошенко посмертно присвоил погибшему под Авдеевкою капитану Андрею Кизило звание Героя Украины

Президент Украины Петр Порошенко присвоил звание Героя Украины с вручением ордена «Золотая Звезда» капитану, заместителю командира механизированного батальона 72 ОМБр Андрею Кизило (посмертно).

Об этом сообщили в пресс-службе главы государства.

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«Высокой государственной наградой капитан Андрей Кизило отмечен за личное мужество и героизм, несокрушимость духа, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное служение украинскому народу», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, Андрей Кизило погиб во время попытки штурма боевиками позиций сил АТО возле Авдеевки.