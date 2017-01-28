Оккупанты обстреляли из БТРов Широкино, однин украинский военный ранен – штаб АТО

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.

Отмечается, что оккупанты несколько уменьшили интенсивность обстрелов позиций ВСУ из тяжелого вооружения.

«На Мариупольском направлении из минометов различных калибров обстреливали Красногоровку и Новотроицкое, из гранатометов и стрелкового оружия - Широкино, Талаковку, Марьинку, Новотроицкое и Водяное. По Новотроицкому вел огонь и снайпер. По Широкиному неоднократно стреляли БТРы противника», - говорится в сообщении.

Читайте такжеПарубий призвал украинцев в День памяти Героев Крут вспомнить всех воинов, отдавших жизнь за Украину

По данным штаба, на Донецком направлении из 120 и 82 миллиметровых минометов, гранатометов различных систем и стрелкового оружия оккупационные войска вели огонь по Авдеевке и Троицкому.

«На Луганском направлении террористы из гранатометов обстреливали Троицкое», - добавили в пресс-центре.

Как сообщал УНИАН, за минувшие сутки в зоне проведения антитеррористической операции ни один украинский военный не погиб, трое военнослужащих были ранены.

"За сутки в результате боевых действий погибших среди украинских военных нет, трое наших военнослужащих получили ранения", - сказал Мотузяник.