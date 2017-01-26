Эпицентром боевых действий вчера был участок фронта от Красногоровки до Марьинки - Минобороны

Как сообщил на брифинге пресс-секретарь Министерства обороны Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник, за два часа поздно вечером боевики выпустили 15 артиллерийских снарядов и свыше 110 минометных мин.

«Впервые в новом году бандформирования применили реактивную артиллерию на Мариупольском направлении. Трижды боевики выстрелили из переносных реактивных установок «Град-П» (Партизан) во время очередного обстрела наших позиций неподалёку от Красногоровки. Именно на участке фронта Красногоровка – Марьинка вчера было горячо», – отметил он.

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По словам Мотузяника, вражеские обстрелы продолжались здесь в течение всех суток: утром были активными снайперы противника, днем в ход пошли пулеметы и ручные гранатометы. Поздно вечером боевики полностью перешли на тяжелое вооружение – с 22.00 до полуночи враг выпустил 15 артиллерийских снарядов и свыше 110 минометных мин.

«В результате агрессии боевиков два жилых дома в Красногоровке получили повреждения. Согласно предварительной информации, жертв или пострадавших среди гражданских нет», – подчеркнул пресс-секретарь Минобороны по вопросам АТО.

Мотузяник отметил, что рядом с эпицентром боевых действий, на КПВВ «Марьинка», в моменты атак противника были приостановлены пропускные операции.

На Донецком направлении противник был активным во всех ключевых районах противостояния, за исключением Донецкого аэропорта.

«Самая тяжелая обстановка сохраняется в Авдеевке. Там первый вражеский обстрел наших позиций начался с восходом солнца и продолжался чуть более часа. Тяжелое вооружение противник не применял. Во второй раз режим тишины на этих рубежах бандформирования нарушили уже после обеда, и прекратили обстрелы наших позиций только через три часа. Из стрелкового оружия силы оккупанта применили минометы», – рассказал он.

На Луганском направлении основные боевые действия вчера велись в Попаснянском районе.

«В течение дня противник активно открывал огонь из легкого вооружения в сторону защитников Новозвановки, а поздно вечером применил в этом районе минометы. Также в Троицком произошло два враждебных минометных обстрела. Первый из них состоялся в полдень и продолжался меньше часа. Во второй раз бандформирования открыли огонь из минометов уже после захода солнца и в течение трех часов выпустили более 50 минометных мин», – отметил пресс-секретарь Минобороны по вопросам АТО.