Боевики обстреляли жилые дома в Красногоровке

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ НП в Донецкой области.

Отмечается, что под обстрел попали ул. Чайковского и ул. Нахимова.

«Повреждено пятиэтажку и общежитие сельскохозяйственного техникума, сейчас нежилой. По предварительной информации, жертв и пострадавших нет», - говорится в сообщении.

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В многоквартирном доме, где еще жили несколько семей, повреждено 40 окон и 5 балконов. В здании общежития – 8 окон.

Напомним, в штабе АТО сообщили, что, используя реактивные системы Град-“П” обстреляли населенный пункт Красногоровка. Из гранатометов и стрелкового оружия обстреляли Марьинку, Павлополь, Гнутово, Водяное, Широкино, Новотроицкое. По Новотроицкому и Марьинке огонь вел снайпер, а по Широкиному – БМП противника.