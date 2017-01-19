"РФ все равно эту войну проиграет": схваченный накануне россиянин рассказал о службе в "армии ДНР" (видео)

По его словам, к боевикам он примкнул в ноябре 2015 году.

"Находился постоянно в расположении разведроты.., питание предоставлялось не очень хорошее, от которого многих "военных" проносило, болели желудки, однообразная кормежка. В основном: перловка, овсянка, ячка. Многие были недовольны, питались за свой счет. Процветает пьянство, наркомания, курение "травы" в полку – это 40-50% от общей численности", - рассказал россиянин.

Читайте такжеРазведка рассказала об активизации контрразведывательного режима боевиками на Донбассе

По его словам, среди "сослуживцев", есть как россияне, так и жители Донецка, Макеевки, Горловки, Тореза, Шахтерска, Крыма, Казахстана и Беларуси.

Он также отметил, что боевики, служащие на добровольной основе, – не кадровые военные, в управлении полка – все кадровые офицеры РФ.

Боевик-дезертир отметил, что многие террористы недовольны отношением "командиров", урезанием прав – то нельзя, это нельзя – многие начинают возникать, что работы нет, цены на продукты высокие, "нахрена мы все это в 2014 году затеяли.., никакого будущего нет", "не сможем удержать позиции, если на нас пойдет атака в полную силу".

В то же время, боевик, самовольно покинувший "службу", добавил, что с 20 декабря по 3 января 2017 года из его дезертировали еще 6 человек из штата роты в 52 человека. Он подчеркнул, что "условия прохождения службы стали невыносимыми": "гнобят, унижают, процветает рукоприкладство и пьянство офицеров".

Он также обратился к россиянам: "сидите дома, работайте, Россия все равно эту войну проиграет: на нее давят и экономически, давит и Европа, давит и Америка. Не надо лезть в чужую страну…держитесь за свою страну".

Как сообщал УНИАН, вблизи Мариуполя украинские военные задержали гражданина Российской Федерации, который воевал против Вооруженных сил Украины.

"В ходе проверки документов установлено, что данное лицо является гражданином Российской Федерации, жителем г. Курганинск Краснодарского края. Кроме того, при нем найдены документы, удостоверяющие его принадлежность к одному из подразделений незаконных вооруженных формирований ОРДО", - подчеркивается в сообщении.