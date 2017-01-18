Возле Мариуполя украинские военные задержали россиянина, который воевал против ВСУ

Об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба АТО в Facebook.

"18 января 2017 года на Мариупольском направлении, вблизи позиций украинских войск задержан член российско-оккупационных войск", - говорится в сообщении.

Читайте такжеНа Донбассе "засветился" офицер химических войск России (фото)

"В ходе проверки документов установлено, что данное лицо является гражданином Российской Федерации, жителем г. Курганинск Краснодарского края. Кроме того, при нем найдены документы, удостоверяющие его принадлежность к одному из подразделений незаконных вооруженных формирований ОРДО", - подчеркивается в сообщении.

Как сообщал УНИАН, сегодня, по данным пресс-центра штаба АТО, зафиксировано 30 обстрелов со стороны боевиков.

На Мариупольском направлении из минометов российские оккупанты обстреливали Талаковку, а из гранатометов и стрелкового оружия российско-оккупационные войска обстреливали Славное, Павлополь, Гнутово, Талаковка, Новотроицкое, Широкино, Водяное. По Новотроицкому огонь вел снайпер.

В результате вражеских обстрелов ранены двое военных Вооруженных сил Украины.