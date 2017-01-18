В 2016 году одного из пленных родные выкупили у боевиков за $15 тысяч - волонтер

"Если близких взяли в плен и держат их более-менее официально, то вряд ли вам будут звонить с предложением о выкупе сами боевики. Если звонят, то это мошенники. Есть ситуации, когда в плен берут некие бандформирования, тогда выкуп — это очень опасно. Потому что эти бандформирования местная «власть» преследует. И если об этом станет известно, то боевики могут быть наказаны. Поэтому в вопросах выкупа очень много нюансов", - цитирует руководителя ОО "Блакитний птах", волонтера Анну Мокроусову Громадське.Радіо.

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По ее словам, о выкупе из плена чаще договариваются с неофициальными представителями «Л/ДНР».

Так, в 2016 году на последнем известном Мокроусовой выкупе просили 15 тысяч долларов.

Напомним, по словам вице-спикера ВР, представителя Украины в гуманитарной подгруппе трехсторонней контактной группы Ирины Геращенко, боевики требуют от Украины "освободить" пропавших без вести людей в ходе Минских соглашений.