Геращенко об обмене пленными: боевики требуют от Украины "освободить" пропавших без вести людей

Об этом заявила вице-спикер ВР, представитель Украины в гуманитарной подгруппе трехсторонней контактной группы Ирина Геращенко, комментируя ситуацию с обменом пленных, пишет Украинская правда.

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"Во-первых, в этих списках много фамилий повторяется. Во-вторых, несколько сотен людей оттуда вообще не удается найти. Возможно, кто-то из этих людей погиб, возможно, кто-то из них находится на территории Крыма или России, то есть, это – пропавшие без вести. Безусловно, что этих людей надо искать, но нельзя из-за этого блокировать процесс освобождения заложников!", - пояснила Геращенко.

По ее словам, в списках также обнаружили несколько десятков людей, которые никогда не привлекались к уголовной ответственности, то есть "вообще непонятно, почему они есть в этих списках".

Вместе с тем, добавила Геращенко, там есть несколько десятков убийц, которые не могут попасть под амнистию и помилование.

"Еще есть люди, причастные к организации терактов в Одессе и Харькове, то есть не имеют отношения к зоне АТО. Так же есть несколько десятков человек, которые совершали разные преступления вне зоны АТО, например, кражи автомобилей. Извините, но мы не какая-нибудь "лавочка" по освобождению всех подряд. Людей, которых мы подтверждаем, – это задержанные по статьям, связанным с сепаратизмом, поддержкой терроризма, поддержкой незаконных вооруженных формирований", - акцентировала она.

Как пояснила Геращенко, почти все лица, которые были задержаны в 2014 или 2015 году, получили четыре года согласно Уголовному кодексу Украины. И каждую неделю кто-то из этого списка досрочно выходит на свободу по "закону Савченко".