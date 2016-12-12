Обстрелы со стороны боевиков говорят об их нежелании разводить силы возле Станицы Луганской - пресс-секретарь Кучмы

Об этом пресс-секретарь экс-президента Украины, представителя Украины в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Леонида Кучмы Дарка Олифер написала в Facebook по итогам заседания группы в режиме видеоконференции.

Как сообщила пресс-секретарь Кучмы, ключевая тема скайп-встречи – нарушения режима прекращения огня.

"Украинская сторона акцентировала внимание на увеличении количества обстрелов, которые в последнее время имели место. Больше всего представители ОРДЛО стреляли по Широкино Авдеевке, Красногоровке, Станице Луганской. Эти случаи нарушения режима прекращения огня подтверждает и СММ ОБСЕ", - подчеркнула Олифер.

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Так, отметила она, в ночь на 8 декабря 2016 года «с целью отвлечения внимания от обстрелов по населенному пункту Водяное со стороны ОРДО имели место односторонние демонстрационные действия провокационного характера на территории Куйбышевского района Донецка, что также было отмечено СММ ОБСЕ".

"В ходе скайп-встречи зафиксирована позиция украинской стороны об обстреле Станицы Луганской со стороны представителей ОРЛО, которые велись 9 и 10 декабря 2016 года. Эти обстрелы являются свидетельством нежелания представителей ОРЛО выполнять взятые на себя обязательства по разведению сил и средств на этом участке", - добавила она.

"Трехсторонняя контактная группа в очередной раз призвала представителей ОРЛО разблокировать работу КПВВ в Золотом", - сообщила Олифер.