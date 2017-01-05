В разведке рассказали о снижении укомлектованости подразделений оккупационных войск на Донбассе

Об этом сообщается на странице Главного управления разведки Министерства обороны Украины в социальной сети Facebook.

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"Продолжается снижение уровня укомплектованности личным составом передовых подразделений 1 (Донецк) и 2 (Луганск) армейских корпусов вооруженных сил РФ в результате недовольства военнослужащих условиями службы и потери мотивации к ее продолжению, что вынуждает командование российских войск применять дополнительные меры для комплектования вакантных должностей", - информируют украинские разведчики.

В частности, по их данным, с 3 января представителями Федеральной службы безопасности (ФСБ) РФ совместно с террористическим формированием “МГБ ДНР” начаты мероприятия по принудительному привлечению к боевым действиям в составе передовых подразделений 1 армейского корпуса (Донецк) вооруженных сил РФ личного состава т.н. «республиканских силовых структур».

"Как правило, в передовые подразделения военнослужащие направляются с целью перевоспитания, из числа тех, кто каким-либо образом проявил недовольство деятельностью российских оккупационных войск и местной власти или без оформления разрешения ФСБ РФ находился на территории, подконтрольной Украине", - отметили в разведке.

Также, по данным ГУР Минобороны, усиливается недовольство среди личного состава неудовлетворительными условиями несения службы в подразделениях 2 отдельной мотострелковой бригады (Луганск), 4 отдельной мотострелковой бригады (Алчевск), 7 отдельной мотострелковой бригады (Брянка), отдельной артиллерийской бригады (Хрустальный) и 6 отдельного мотострелкового полка (Кадиевка) 2 армейского корпуса (Луганск) вооруженных сил РФ.

"Командный состав, прибывший по ротации с территории РФ, занимается улучшением собственного материально-финансового состояния за счет местного населения и подчиненного личного состава, что приводит к почти ежедневному ухудшению организации несения службы личным составом на передовых позициях", - заявили в разведке.