На Донбасс прибыли сотрудники ФСБ России - разведка

Об этом сообщили в Главном управлении разведки Минобороны Украины.

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Отмечается, что российское командование применяет к военнослужащим жесткие ограничения на общение с родными и близкими по средствам связи под угрозой привлечения к административной и уголовной ответственности за нарушения режима.

"С 3 января в подразделениях оккупационных войск проводятся оперативные мероприятия ФСБ РФ по выявлению военнослужащих, которые в новогодние дни общались с абонентами на территории Украины с целью привлечения их к ответственности за нарушение запрета", - говорится в сообщении разведки.