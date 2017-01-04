На Донбасс прибыли сотрудники ФСБ России - разведка

15:38, 04 января 2017
Война
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На оккупированный Донбасс прибыли сотрудники ФСБ России, чтобы выявить военных, которые нарушили ограничения на общение с родными и близкими по средствам связи во время новогодних праздников.

На Донбас прибули представники ФСБ РФ / REUTERS

Об этом сообщили в Главном управлении разведки Минобороны Украины.

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Отмечается, что российское командование применяет к военнослужащим жесткие ограничения на общение с родными и близкими по средствам связи под угрозой привлечения к административной и уголовной ответственности за нарушения режима.

"С 3 января в подразделениях оккупационных войск проводятся оперативные мероприятия ФСБ РФ по выявлению военнослужащих, которые в новогодние дни общались с абонентами на территории Украины с целью привлечения их к ответственности за нарушение запрета", - говорится в сообщении разведки.

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Теги: #ФСБ#военные#разведка