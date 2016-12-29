В ИС о массовом дезертирстве боевиков "Д/ЛНР": их нельзя держать в казармах, а следует гнать в окопы
Боевики "ДНР" и "ЛНР" в данный момент сильно деморализованы, многие из них пытаются покинуть ряды вооруженных формирований.
Об этом заявил главный редактор сайта "Информационное сопротивление" Юрий Карин, передает "Апостроф".
Он подчеркнул, что "только за последние два месяца из дезертиров и тех, кто просто разорвал контракт, можно укомплектовать несколько рот (боевиков – Ред.)".
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При этом Карин вспомнил случай, когда боевики 1-ко корпуса оккупационных войск написали коллективную жалобу, что их военное руководство (кадровые офицеры ВС РФ) отбирает зарплаты, заставляет работать на местных бизнесменов, охранять склады магазинов и т.д.
"Боевиков нельзя держать в казармах, а следует гнать в окопы и травить байки о скором наступлении, чтобы они не разбежались", - объясняет Карин действия главарей "Д/ЛНР".