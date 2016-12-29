В ИС о массовом дезертирстве боевиков "Д/ЛНР": их нельзя держать в казармах, а следует гнать в окопы

Об этом заявил главный редактор сайта "Информационное сопротивление" Юрий Карин, передает "Апостроф".

Он подчеркнул, что "только за последние два месяца из дезертиров и тех, кто просто разорвал контракт, можно укомплектовать несколько рот (боевиков – Ред.)".

Читайте также"ДНР" развернет вокруг Горловки "заградотряды" для борьбы с массовым дезертирством - разведка

При этом Карин вспомнил случай, когда боевики 1-ко корпуса оккупационных войск написали коллективную жалобу, что их военное руководство (кадровые офицеры ВС РФ) отбирает зарплаты, заставляет работать на местных бизнесменов, охранять склады магазинов и т.д.

"Боевиков нельзя держать в казармах, а следует гнать в окопы и травить байки о скором наступлении, чтобы они не разбежались", - объясняет Карин действия главарей "Д/ЛНР".