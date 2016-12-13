Волонтеры заметили на Донбассе российского солдата-срочника (фото)

В поле зрения волонтеров попал один из боевиков, который после детального изучения его профиля был идентифицирован как Павел Дикий, 02.02.1992 г.р., военнослужащий-контрактник 11-й отдельной инженерной бригады(в/ч 45767, Каменск-Шахтинский, Ростовская область, Южный военный округ РФ), говорится в расследовании InformNapalm.

Дикий рассекретил на Донбассе не только себя, но и солдата срочной службы Алексея Теплых из той же воинской части.

Оба они имеют статус военных преступников, выполняющих противозаконные приказы высшего военного руководства Российской Федерации.

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Волонтеры отмечают, что с 2008 года период срочной службы в России составляет один год. Получается, что Алексей Теплых начал срочную службу в июле 2015 года, а в апреле 2016-го он находился в Украине, на оккупированных территориях, и фотографировался с боевиками "ДНР" (или другими военнослужащими РФ).

"Таким образом, доказан очередной факт "учений", которые проходят российские срочники на территории оккупированного Донбасса под руководством более опытных солдат-контрактников ВС РФ, таких как Павел Дикий", - подытожили в InformNapalm.

Ранее волонтеры обнаружили в Новоазовске базу войск РФ и крупное скопление вооружений.