Представитель "ЛНР" – миссии ОБСЕ: мы никому не обещали обеспечивать какую-то безопасность

Как передаёт собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом представитель «ЛНР» заявил на пресс-конференции в Москве.

В частности, Дейнего возмутился по поводу того, что сотрудники СММ ОБСЕ постоянно жалуются, что боевики не обеспечивают им безопасность для мониторинга ситуации в районах на Донбассе, где осуществили "разведение" сторон.

"Такая претензия абсурдна, суть этих претензий выходят за рамки разумного", - сказал он.

По словам Дейнего, в ОБСЕ считают, что боевики должны обеспечить им безопасность, несмотря на то, что они отошли на новые позиции.

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Дейнего заявил, что ему не понятны постоянные упоминания в отчетах ОБСЕ о том, что боевики ограничивают наблюдателям миссии свободу передвижения.

"Они жалуются на то, что увидели табличку "мины", у нас действительно некоторые участки стоят, так как не произведено сплошное разминировавшие... Эти участки с точки зрения хозяйственной нагрузки смысла для нас не имеют, поэтому мы обозначили, что здесь передвигаться опасно", - сказал он и добавил, что это не означает, что наблюдателей СММ ОБСЕ ограничивают в передвижении.

Дейнего отметил, что по запросу боевики готовы проверить на наличие мин любую указанную «тропинку».

"В отчетах ОБСЕ периодически эта информация присутствует, что "республики" не способствуют обеспечению безопасности сотрудников ОБСЕ. Начнем с простого - мы никому не обещали обеспечивать какую-то безопасность", - подчеркнул он.