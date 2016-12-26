На Донбассе за неделю уничтожены 18 оккупантов, морг Луганска заполнен убитыми военными РФ - разведка
На Донбассе на минувшей неделе уничтожены 18 и ранены 38 оккупантов.
Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны на своей странице в Facebook.
«За минувшую неделю в результате попыток противника занять новые позиции на “Светлодарском выступе” и нарушений во время транспортировки оружия и боеприпасов, неудовлетворительных условий службы и медицинского обеспечения увеличилось число погибших и травмированных военнослужащих соединений и воинских частей 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК ВС РФ», - говорится в сообщении.
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Отмечается, что в период 19-25 декабря потери противника составили: 18 военнослужащих убитыми и 38 ранеными.
«Из них в составе 9 отдельного штурмового мотострелкового полка морской пехоты (Новоазовск) 1 АК (Донецк) ВС РФ трое военнослужащих убиты и пятеро ранены. В составе 2 отдельной мотострелковой бригады (Луганск) 2 АК ВС РФ ранен один военнослужащий. В составе 7 отдельной мотострелковой бригады (Брянка) 2 АК 15 военнослужащих убиты и 32 ранены», - сообщают разведчики.
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Также в ГУР Минобороны отмечают, что в гражданских больницах Луганска введен режим ограничения доступа посетителей в связи с сокрытием размещения большого числа раненых военнослужащих российских оккупационных войск.
«Морг главной городской больницы заполнен убитыми российскими военнослужащими. В медицинских учреждениях на временно оккупированных территориях Луганской области проводится выписка больных гражданских лиц для освобождения мест для раненых военнослужащих», - отметили в ведомстве.
Как известно, контролируемые Россией боевики на Донбассе за минувшие сутки 33 раза обстреляли украинских военных.