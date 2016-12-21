За прошедшие сутки боевики уменьшили количество обстрелов на Мариупольском направлении - Лысенко

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Киеве сообщил пресс-секретарь Министерства обороны по вопросам АТО Андрей Лысенко.

«На Мариупольском направлении количество обстрелов уменьшилось вдвое – с 27-ми сутками ранее до вчерашних 13-ти. Однако интенсивность вражеского огня не спадает. Бандформирования продолжают широко использовать тяжелое вооружение, включая минометами калибром 120 мм и пушки калибром 122 мм», - сказал Лысенко.

По его словам, заметно уменьшилась боевая активность врага на юге, где произошло 4 обстрела украинских позиций по сравнению с более чем 20-ю за минувшие сутки.

Зато, как проинформировал Лысенко, возобновились активные боевые действия западнее Докучаевска.

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«Там в течение суток враг выпустил в сторону наших позиций более 60 мин, неоднократно применял бронетехнику и предпринимал вооруженные провокации из стрелкового оружия», - отметил прсс-секретарь Минобороны.

Также, по его словам, вчера оккупанты трижды обстреляли Красногоровку из минометов и гранатометов.

На Луганском направлении, как сообщил Лысенко, боевые действия в очередной раз переместились в район Попасной, где произошло большинство вчерашних обстрелов на этом направлении.

«В течение суток на этом участке фронта враг широко применял легкое вооружение включительно до снайперского оружия. Огонь из минометов бандформирования открывали в Попаснянском районе уже поздно вечером. Также по одной вражеской вооруженной провокации состоялось в Станице Луганской и в селе Сизое, расположенном в непосредственной близости к российско-украинской границы», - проинформировал пресс-секретарь.

Всего вчера на Луганском направлении противник нарушил «режим тишины» 13 раз.

Лысенко также отметил, что вчера враг продолжал вести активные боевые действия на Светлодарской дуге, где с утра до обеда совершил ряд артиллерийских, минометных обстрелов и предпринял одну попытку штурма, которую успешно отбили украинские военнослужащие.

«После провала атаки враг несколько остудил свой пыл и до конца суток провел 5 вооруженных провокаций, применяя при этом гранатометы различных систем. На наиболее дерзкие обстрелы наши военные отвечали огнем из оружия, не запрещенного Минскими договоренностями», - подчеркнул он.

Другой горячей точкой Донецкого направлении, по словам пресс-секретаря, остается Авдеевка, в промзоне которой боевая активность противника началась в прошлые сутки после захода солнца. При этом враг использовал как легкое вооружение, так и минометы.

Всего за прошедшие сутки на Донецком направлении произошло 7 вражеских обстрелов.

Как сообщал УНИАН, за прошедшие сутки в зоне АТО боевики 33 раза обстреляли позиции украинских бойцов. В результате боевых действий погибли двое военнослужащих Вооруженных сил Украины, четверо получили ранения, еще 4 получили контузии.