За сутки боевики совершили 33 обстрела позиций украинских военных – штаб АТО

Об этом говорится в утренней сводке штаба АТО в Facebook.

На Мариупольском направлении, из артиллерии, оккупанты обстреливали Лебединское, а из минометов вели огонь по Красногоровке, Новотроицкому, Широкино, Тарамчуку, Березовому и Лебединскому. Из гранатометов различных систем по Талаковке, а по Березовому и Новотроицкому – из гранатометов и вооружения БМП.

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На Луганском направлении из минометов и гранатометов – по Новозвановке, Станице Луганской и Новоолександровке. Также из гранатометов и стрелкового оружия российско-оккупационные войска обстреливали Сизое. По Станице Луганькій огонь вел снайпер.

На Донецком направлении из 122-миллиметровой артиллерии оккупанты вели огонь по нашим позициям в районе Луганского, что на Светлодарской дуге. Из минометов, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов – по Авдеевке и опять же по Луганскому.